Хабиб пошутил про Конора: «Где моя медаль от Быстрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пошутил над ирландцем Конором Макгрегором. Он спроецировал на бывшего соперника новость о том, что глава СКР Александр Бастрыкин наградил медалью мужчину, которого избили дагестанцы в московском метро.

«Где моя медаль от Быстрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сторис в Instagram, опубликовав фотографию Макгрегора.

6 октября 2018 года турнире UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После победы российский боец выпрыгнул из октагона, набросившись на секунданта ирландца Диллона Дэниса. Троюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов — побежал на помощь родственнику, однако его настиг Макгрегор и нанес удар. После этого ирландца атаковали друзья Хабиба Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.