Макгрегор показал актуальную форму перед боем с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал свою форму, выложив в Instagram новые фото.

Через два месяца 32-летнему ирландцу предстоит бой против американца Дастина Порье.

«Тяжелый труд — мой хлеб и масло», подписал Макгрегор фотографии, на которых он демонстрирует свои мышцы.

Бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.