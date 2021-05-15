Макгрегор показал актуальную форму перед боем с Порье
15:22
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал свою форму, выложив в Instagram новые фото.
Через два месяца 32-летнему ирландцу предстоит бой против американца Дастина Порье.
«Тяжелый труд — мой хлеб и масло», подписал Макгрегор фотографии, на которых он демонстрирует свои мышцы.
Бой между Макгрегором и Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на шоу UFC 264. Это их третий поединок. В первом победил ирландец, во втором реванш взял американец.
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