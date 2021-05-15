Экс-боец UFC получил год тюремного заключения за вандализм и попытку кражи

Бывший боец UFC Джейсон Миллер приговорен к 364 дням тюремного заключения и двум годам условно по обвинению в вандализме и попытке крупной кражи.

Согласно CBS Los Angeles, Миллера также обязали выплатить компенсацию жертве, которую, по словам полиции, он знал. Миллер находился в тюрьме с момента своего ареста в августе прошлого по трем уголовным преступлениям: кража со взломом первой степени, незаконное завладение транспортным средством и кража автомобиля. Однако последнее обвинение было снято из-за того, что он заключил сделку о признании вины.

Миллер был арестован еще 21 августа и был обвинен в квартирной краже и угоне автомобиля в Ирвине, находясь на испытательном сроке по делу о домашнем насилии. Впервые он был арестован и обвинен в нападении на свою сестру на домашней вечеринке в 2011 году. С тех пор он был вовлечен в 13 других инцидентов, связанных с нарушением законов, и был приговорен к 23 годам тюремного заключения еще в 2018 году, но после заключения сделки о признании вины он отсидел только один год.

Джейсон Миллер закончил свою карьеру в ММА с профессиональным рекордом 28 побед и 10 поражений. В последний раз он дрался в 2016 году, потерпев поражение от Маттии Скиаволина.