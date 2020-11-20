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Макгрегор подтвердил подписание контракта на бой с Порье

00:45
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter разместил запись, в которой говорится о подписании контракта на поединок с американцем Дастином Порье.

Ранее появилась информация, что реванш пройдет 23 января на бойцовском острове в Абу-Даби.

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

За плечами Конора 22 победы и 4 поражения. Порье за карьеру выиграл 26 боев и 6 раз проиграл. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

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