Макгрегор подтвердил подписание контракта на бой с Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter разместил запись, в которой говорится о подписании контракта на поединок с американцем Дастином Порье.

Ранее появилась информация, что реванш пройдет 23 января на бойцовском острове в Абу-Даби.

BREAKING: Conor McGregor (@thenotoriousmma) has signed his bout agreement for his rematch with Dustin Poirier for January 23. pic.twitter.com/2Pmh4MdZyj — TheMacLife (@Maclifeofficial) November 19, 2020

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

За плечами Конора 22 победы и 4 поражения. Порье за карьеру выиграл 26 боев и 6 раз проиграл. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.