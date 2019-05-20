Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в своем Твиттере фотографию с нападающим сборной России по хоккею и "Вашингтона" Александром Овечкиным.

30-летний Макгрегор назвал Овечкина "правильным русским". Таким образом, спортсмен сделал отсылку к драке российского хоккеиста с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым. Тогда Макгрегор также охарактеризовал форварда сборной России.

Овечкин несколькими ударами отправил соперника в нокаут, позже стало известно, что 19-летний хоккеист "Харрикейнз" получил травму.

– Рукописи не горят! – подписал фото Макгрегор на русском языке (фраза из романа "Мастер и Маргарита" М.А. Булгакова).