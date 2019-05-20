Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в своем Твиттере фотографию с нападающим сборной России по хоккею и "Вашингтона" Александром Овечкиным.
30-летний Макгрегор назвал Овечкина "правильным русским". Таким образом, спортсмен сделал отсылку к драке российского хоккеиста с форвардом "Каролины" Андреем Свечниковым. Тогда Макгрегор также охарактеризовал форварда сборной России.
Овечкин несколькими ударами отправил соперника в нокаут, позже стало известно, что 19-летний хоккеист "Харрикейнз" получил травму.
– Рукописи не горят! – подписал фото Макгрегор на русском языке (фраза из романа "Мастер и Маргарита" М.А. Булгакова).
Proper Russian @ovi8!– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20 мая 2019 г.
“Рукописи не горят!” pic.twitter.com/vaeUKSI5qu
Загрузка...