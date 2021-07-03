Макгрегор опроверг слух о наличии у него инфекции
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опроверг слух о наличии у него стафилококковой инфекции.
Ранее активно обсуждалось возможное наличие инфекции у бойца. 1 июля внимательные фанаты заметили на левом локте бойца пятно, которое приняли за стафилококк.
«Нет, не инфекция. Просто злобные локти, бьющие по мозгам», — написал Макгрегор в твиттере.
32-летний ирландец должен подраться с 32-летним американцем 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.
РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.
No. Just vicious brain damaging elbows.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 2, 2021
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1410846012269236227
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