Макгрегор опроверг слух о наличии у него инфекции

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опроверг слух о наличии у него стафилококковой инфекции.

Ранее активно обсуждалось возможное наличие инфекции у бойца. 1 июля внимательные фанаты заметили на левом локте бойца пятно, которое приняли за стафилококк.

«Нет, не инфекция. Просто злобные локти, бьющие по мозгам», — написал Макгрегор в твиттере.

32-летний ирландец должен подраться с 32-летним американцем 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.