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Тренер Волкова рассказал, как российский боец воспринял поражение Гану

12:47
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Главный тренер российского бойца ММА Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал, как Драго воспринял поражение французу Сирилу Гану.

«Естественно, отрицательно воспринял, — сказал Кияшко «СЭ». — Все расстроены, и он в первую очередь, и команда вся. Все родные и близкие, болельщики — все расстроены тем, что мы должны были и могли победить. Но, к сожалению, так получилось, что мы проиграли. Проиграли сами себе, и виним только себя. Недоработали. Будем исправляться».

«Понятно, что всегда хорошо, когда ты выигрываешь. Это придает сил, уверенности и радости. Когда проигрываешь всегда настроение плохое. Сейчас пройдет время, и с кем-нибудь перемолвится-переварится, и уже нужно двигаться идти дальше, двигаться к своей цели. То, чего он хочет, я уверен, что он добьется».

Волков и Ган встретились в минувшие выходные в главном событии UFC Vegas 30. Победу единогласным решением судей одержал Ган.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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