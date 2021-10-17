Кори Андерсон: «Гловер победит Блаховича. Поляк, как Немков — есть сила, но потом он остывает и устает»
Финалист «Гран-При» Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон дал прогноз на бой за титул UFC в данном весе между Гловером Тейшейрой и Яном Блаховичем.
«Гловер выиграет. Блахович, как Немков — да, у него есть эта Польская сила, но когда он промахивается, то сильно устает, — сказал Андерсон на послематчевой пресс-конференции Bellator 268. -Когда ты остудил Блаховича, то спокойно доведешь бой до победы. И еще — Гловер неумолим, он всегда идет до последнего, и когда он выходит в топ-позицию в партере — это очень серьезно. Я доминировал над ним все три раунда, но закончил бой под ним, когда он почти вышел в маунт. Посмотрите, что Гловер сделал в топ-позиции со Смитом — у того летали выбитые зубы. Я думаю, Гловер выиграет у Блаховича.
Если я выиграю у Немкова, можно ли меня считать лучшим полутяжем в мире? Я уже лучший в мире. Я победил Гловера и Блаховича, я доминировал над ними. Во втором бою я недооценивал Яна, я заглянул ему за спину. Никто в мире в 205 фунтах не борется так, как я. У меня лучшая борьба в этом весе".
Андерсон нокаутировал Райана Бэйдера в первом раунде Bellator 268 и вышел в финал Гран-При полутяжелого веса, где встретится с Вадимом Немковым. Поединок Блаховича и Тейшейры пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.
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