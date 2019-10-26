Макгрегор готов к боям с Уолбергом и Цукербергом

Ирландский боец Конор Макгрегор в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» заявил, что готов драться с актером Марком Уолбергом, у которого есть акции UFC. У ирландца нет акций промоушена.

— Да, хочу бой с Марком Уолбергом, — признал Макгрегор. — У него доля в компании, за которую выступаю. Это самая большая франшиза, которой я приносил деньги. У меня ни одного процента акций этой компании, а у человека, который ни разу не бился, есть. С Цукербергом? Да, давайте и с ним.

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