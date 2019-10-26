Макгрегор готов к боям с Уолбергом и Цукербергом
01:41
Ирландский боец Конор Макгрегор в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» заявил, что готов драться с актером Марком Уолбергом, у которого есть акции UFC. У ирландца нет акций промоушена.
— Да, хочу бой с Марком Уолбергом, — признал Макгрегор. — У него доля в компании, за которую выступаю. Это самая большая франшиза, которой я приносил деньги. У меня ни одного процента акций этой компании, а у человека, который ни разу не бился, есть. С Цукербергом? Да, давайте и с ним.
Макгрегор объяснил, почему начал заниматься единоборствами //
Макгрегор заявил, что хочет тренироваться и жить в Москве //
Макгрегор выбрал между Сигалом и Норрисом //
Конора у Урганта встретили под песню Егора Крида. Его не любит Хабиб
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...