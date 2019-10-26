Конора у Урганта встретили под песню Егора Крида. Его не любит Хабиб

Ирландский боец Конор Макгрегор стал гостем телепрограммы «Вечерний Ургант». В студии ирландец появился под песню Егора Крида «Семья Сказала».

Напомним, у российского бойца Хабиба Нурмагомедова возник конфликт с Кридом. Концерт певца в Махачкале был отменен местным МВД из-за жалоб активистов. Хабиб поддержал это решение, Крид его раскритиковал.

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