Конора у Урганта встретили под песню Егора Крида. Его не любит Хабиб
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Ирландский боец Конор Макгрегор стал гостем телепрограммы «Вечерний Ургант». В студии ирландец появился под песню Егора Крида «Семья Сказала».
Напомним, у российского бойца Хабиба Нурмагомедова возник конфликт с Кридом. Концерт певца в Махачкале был отменен местным МВД из-за жалоб активистов. Хабиб поддержал это решение, Крид его раскритиковал.
Встречаем Конора под правильную музыку! #ВечернийУргант pic.twitter.com/nAQ5uVsucH— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) October 25, 2019
Макгрегор объяснил, почему начал заниматься единоборствами //
Макгрегор заявил, что хочет тренироваться и жить в Москве //
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