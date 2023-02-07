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Сегодня, 11:51

Ислам Махачев: «Хочу нокаутировать Алекса Волкановски»

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) заявил, что попытается одолеть чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-1) в стойке.

«Честно говоря, я хочу нокаутировать его, потому что все говорят, что Ислам — грэпплер или борец, но я хочу показать людям свои удары со стойки, — сказал Махачев в интервью ESPN Deportes. — Он невысокий парень, и я действительно верю, что смогу нокаутировать его.
Легкий вес — это совсем другая территория. Я из другого дивизиона. Здесь не та сила [как в полулегком]. Это не то же самое, и он это поймет, но он хочет себя протестировать, потому что он в любом случае в выигрышном положении. Если он проиграет, что он потеряет? Пояс останется с ним, но он хочет попробовать подняться и заработать хорошие деньги с продажи платных трансляций. Но легкий вес — это не его территория».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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