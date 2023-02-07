Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:05

Давид Бархударян подерется с Артуром Гусейновым на AMC Fight Nights 118

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

26-летний российский полусредневес Давид Бархударян (14-5) встретится с 38-летним Артуром Гусейновым (27-11) на AMC Fight Nights 118, сообщает лига. Изначально соперником Бархударяна был Хасан Юсефи (8-5), но иранец снялся с поединка. Турнир состоится 23 февраля в Сочи.

Бархударян в прошлом бою проиграл Вагабу Вагабову (30-1) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 15 июля 2022-го на AMC Fight Nights 113 в Краснодаре.

Гусейнов в прошлом бою проиграл Александру Шлеменко (62-15) единогласным решением судей на EFC 42. Бой состоялся 17 октября 2021-го в Сочи.

0
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жозе Альдо проведет бой против Джереми Стивенса 1 апреля

Ислам Махачев: «Хочу нокаутировать Алекса Волкановски»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости