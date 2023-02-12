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Сегодня, 11:02

Махачев возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports

Российский боец Ислам Махачев после победы над Александром Волкановски на турнире UFC 284 стал лидером рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее лидером рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории был Волкановски.

Махачев может провести следующий бой осенью в Абу-Даби.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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