Тарасов назвал эпизод, определивший победу россиянина Махачева над австралийцем Волкановски

Российский боец Артем Тарасов рассказал, какой эпизод, по его мнению, стал ключевым в поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Мало борьбы от Махачева? Не мало, а столько, сколько позволял Волкановски. Это очень крутой, интеллектуальный боец — хорошо думает, хорошо дышит, и его простыми проходами не удивить. Он очень хорошо вставал, когда Ислам его переводил в партер. Только в одном из раундов Махачев зашел ему за спину, и думаю, что это был решающий момент, который определил победу Ислама. Бой был очень близкий, очень интересный, на одном дыхании — такое ощущение, что он шел не 25 минут, а минуту», — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Россиянин впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес австралийцу первое поражение в UFC.