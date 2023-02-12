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Сегодня, 11:02

Тарасов назвал эпизод, определивший победу россиянина Махачева над австралийцем Волкановски

Алина Савинова
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Российский боец Артем Тарасов рассказал, какой эпизод, по его мнению, стал ключевым в поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Мало борьбы от Махачева? Не мало, а столько, сколько позволял Волкановски. Это очень крутой, интеллектуальный боец — хорошо думает, хорошо дышит, и его простыми проходами не удивить. Он очень хорошо вставал, когда Ислам его переводил в партер. Только в одном из раундов Махачев зашел ему за спину, и думаю, что это был решающий момент, который определил победу Ислама. Бой был очень близкий, очень интересный, на одном дыхании — такое ощущение, что он шел не 25 минут, а минуту», — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Россиянин впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес австралийцу первое поражение в UFC.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/12/19723543.shtml
Артем Тарасов
Ислам Махачев
ММА
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