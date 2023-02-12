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Сегодня, 10:06

Махачев может провести следующий бой осенью в Абу-Даби

Алина Савинова
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Ислам Махачев и Александр Волкановски.
Фото Getty Images

Российский боец ММА Ислам Махачев может провести следующий бой осенью в Абу-Даби.

«Большой бой завершен. Теперь у Ислама будет отдых, потом месяц Рамадан. Многое зависит от ситуации в легком весе. Но следующий бой может пройти осенью в Абу-Даби», — приводит ТАСС слова представителей команды бойца.

12 февраля Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Источник: https://tass.ru/sport/17029851
Ислам Махачев
ММА
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