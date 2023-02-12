Махачев — Волкановски: прямая трансляция боя UFC 284

12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, в главном бою которого сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Титульный бой Махачев — Волкановски стартует в 07.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир показывает «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на «СЭ».

31-летний Махачев подходит к бою на серии из 11 побед. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом финишировал бразильца Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс в легком весе. У 34-летнего Волкановски в UFC 12 побед в 12 поединках.

Для Махачева это будет первая защита титула.