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Сегодня, 07:00

Махачев — Волкановски: прямая трансляция боя UFC 284

Галина Глазко
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Ислам Махачев и Алекс Волкановски.

12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, в главном бою которого сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Титульный бой Махачев — Волкановски стартует в 07.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир показывает «Матч Боец» и сайт matchtv.ru. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на «СЭ».

31-летний Махачев подходит к бою на серии из 11 побед. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом финишировал бразильца Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс в легком весе. У 34-летнего Волкановски в UFC 12 побед в 12 поединках.

Для Махачева это будет первая защита титула.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция боя UFC 284

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
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