Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в очень коротких шортах
10:37
Американка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, в своем Instagram выложила снимки с очередной фотосессии.
Девушка была одета в рубашку, короткие джинсовые шорты и сапоги.
Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.
Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове».
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