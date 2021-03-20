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Махачев считает, что Чэндлер не заслуживает права драться за пояс

01:58
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Российский боец UFC Ислам Махачев в интервью журоналистам отреагировал на анонс титульного боя между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чэндлером.

«Честно, насчет Оливейры я уверен, так как он идет на победной серии, а вот насчет Чэндлера не согласен, потому что парень провел всего один бой в лиге. Еще не успели проверить, насколько он хороший боец. Думаю, могли бы подраться Гэтжи или Порье за титул», — заявил Махачев после турнира EFC 34.

Бой между бразильцем Оливейрой и американцем Чендлером за пояс чемпиона UFC в легком весе состоится 15 мая на турнире UFC 262.

(Ислам Бабаджанов)

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