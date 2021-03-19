Напарник Конора — Хабибу: «Счастливой пенсии и возьми белые трусики, в которые ты нагадил»
19 марта 2021, 23:55
Американский боец ММА, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис написал оскорбительное сообщение в адрес Хабиба Нурмагомедова. На днях российский чемпион UFC в легком весе объявил о завершении карьеры.
«Счастливой пенсии, Хабоб, возьми с собой белые трусики, в которые ты нагадил в ту ночь, которую никогда не забудешь», — написал Дэнис в Instagram.
Боец приложил скриншот их стычки после боя Хабиба с Конором в октябре 2018 года. После победы Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и сцепился с командой соперника. Дэнису удалось попасть Хабибу кулаком по голове.
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