Ислам Махачев: «Все идет к тому, что я подерусь с Дос Аньосом»
02:07
Российский легковес UFC Ислам Махачев в интервью журналистам высказался о вероятном сопернике — бразильце Рафаэле Дос Аньосе.
«Я не знаю, как сейчас идут переговоры, но все идет к тому, что мы подеремся. Большинство бойцов заняты в топ-10. Я уверен на 90 процентов, что они дадут мне кого-нибудь из топ-10», — сказал Махачев после турнира EFC 34.
Бой между Махачевым и бывшим чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом дважды планировался прошлой осенью, но оба раза был отменен — сначала из-за болезни бразильца, а затем — из-за болезни россиянина.
(Ислам Бабаджанов)
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