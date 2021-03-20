Ислам Махачев: «Все идет к тому, что я подерусь с Дос Аньосом»

Российский легковес UFC Ислам Махачев в интервью журналистам высказался о вероятном сопернике — бразильце Рафаэле Дос Аньосе.

«Я не знаю, как сейчас идут переговоры, но все идет к тому, что мы подеремся. Большинство бойцов заняты в топ-10. Я уверен на 90 процентов, что они дадут мне кого-нибудь из топ-10», — сказал Махачев после турнира EFC 34.

Бой между Махачевым и бывшим чемпионом UFC в легком весе дос Аньосом дважды планировался прошлой осенью, но оба раза был отменен — сначала из-за болезни бразильца, а затем — из-за болезни россиянина.

(Ислам Бабаджанов)