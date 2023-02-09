Макгрегор и Чендлер проведут бой в рамках легкого веса

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8) встретятся не в полусреднем весе, как говорилось ранее, а в легком, сообщил Дана Уайт на шоу Пэта МакАфи.

«Бой пройдет в легком весе? Да», — сказал Уайт.

Также глава UFC сообщил, что ни дата, ни место боя еще не согласовано. Скорее всего, поединок состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе или «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке.

Кроме того, Уайт отказался говорить, получит ли победитель этого боя титульный поединок.

«Я не знаю. Нужно посмотреть на расклад в легком весе, кто уже проводит бои, а кто нет. Бой с Чендлером — это то, что понравится людям. Этот поединок будет абсолютно жестоким», — отметил Уайт.

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.