Махачев объяснил, почему хочет провести бой с Фергюсоном

Ислам Махачев после победы над Тиаго Мойзесом заявил, что хочет провести бой с бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Тони Фергюсоном.

«Дайте-ка подумать... Если бы у меня был выбор, то он бы пал на Тони Фергюсона, потому что за ними большая история. Было 5 или 6 попыток организовать бой Хабиба и Фергюсона. Давайте поставим точку. Я готов завершить начатое», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя.

Махачев победил Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде в главном событии турнира UFC Vegas 31, который завершился в ночь на 18 июля в Вегасе.