Махачев после победы над Мойзесом: «Я немного расстроен»

Легковес UFC Ислам Махачев признался, что расстроился из-за того, что его оппонент бразилец Тиаго Мойзес смог перевести его на землю.

«Я немного расстроен, потому что он перевел меня на настил, — сказал Махачев на пресс-конференции после боя. — Я не думал, что он переведет меня, но я намеренно дал ему свои ноги, давил на него, хотел, чтобы он устал, но все же он сумел пройти в две ноги. Все нормально. И когда он пытался перевести, я старался задушить его, но он вырвался, так как у него хорошее джиу-джитсу. Но и я бросил его амплитудно. Так что все нормально».

«Я расстроился. И все мои друзья-борцы тоже будут расстроены. У меня много братьев-борцов, которые будут бороться на предстоящих Олимпийских играх. Я с ними постоянно борюсь, так что они будут расстроены».

Махачев победил Мойзеса в четвертом раунде удушающим приемом сзади на турнире UFC Vegas 31. Теперь россиянин идет на серии из 8-ми побед подряд в UFC. В целом на его счету 20 побед и 1 поражение.