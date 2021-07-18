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Боец UFC Махачев: «Бой с Дариушом — это большой шаг вперед»

10:48
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram
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Российский легковес UFC Ислам Махачев отметил, что Бенеил Дариуш сильнее тех бойцов, которых он вызвал на бой после победы над Тиаго Мойзесом.

«Бенеил — хороший боец. Если они дадут мне Бенеила, то получится хороший бой. Он — хороший человек, и я немного знаю о нем. Он — третий номер рейтинга легковесов, поэтому он станет для меня большим шагом вперед. Он сильнее чем все остальные ребята, которых я вызвал на бой», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя.

После победы над Мойзесом в главном событии UFC Vegas 31 Махачев вызвал на бой Рафаэля Дос Аньоса, Майкла Чэндлера и Тони Фергюсона.

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