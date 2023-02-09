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Сегодня, 11:37

Ислам Махачев: «Между мной и Макгрегором — пропасть»

Константин Белов
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что готов провести бой с Конором Макгрегором, но считает, что ирландец по уровню сейчас значительно ниже его.

«Я не хочу говорить, что Макгрегор мне не нужен, но между мной и им на данный момент большая пропасть. Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов, тех, кто заслужил чего-то на деле, а не на словах. Если в UFC захотят провести этот бой, то не собираюсь отказываться. Просто я в статусе чемпиона и жду звонка. С кем предложат, с тем и соглашусь выйти в октагон», — сказал Махачев «СЭ».

На счету Махачева 23 победы и 1 поражение в ММА, он проведет следующий бой в ночь с 11 на 12 февраля против австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях, у него 22 победы и 6 поражений в карьере. Ирландец вместе с Майклом Чендлером станет наставником на реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter 31, в конце сезона он проведет бой против американца.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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