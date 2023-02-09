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Сегодня, 11:46

Майкл Пэйдж подерется с Гоити Ямаучи на Bellator 292

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга полусредневесов Bellator Майкл Пэйдж (20-2) проведет следующий бой против пятого номера рейтинга Гоити Ямаучи (28-5) на Bellator 292, сообщает журналист Нолан Кинг в Twitter. Турнир состоится 10 марта в Сан-Хосе, США.

Пэйдж в прошлом бою проиграл Логану Сторли (14-1) раздельным решением судей на Bellator 281. Поединок состоялся 13 мая 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Ямаучи идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел нокаутом во втором раунде Неймана Грейси (12-4). Поединок состоялся 12 августа 2022-го на Bellator 284 в Су-Фолс, США.

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