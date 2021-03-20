Махачев рассказал, как можно было уговорить Хабиба возобновить карьеру

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал в интервью «СЭ», при каких обстоятельствах Хабиб Нурмагомедов задумался бы над возобновлением бойцовской карьеры.

«Если бы дома сказали Хабибу вернуться, если бы друзья сказали, что надо бы подраться с кем-то, если был бы какой-нибудь принципиальный бой, если бы все толпой собрались и поговорили с ним, то тогда был бы какой-то шанс. Но никто не хочет, чтобы он возвращался, потому что тут уже эмоции и все эти переживания», — сказал Махачев после турнира EFC 34.

Ранее после очередной встречи с главой UFC Даной Уайтом непобежденный Нурмагомедов объявил об окончательном завершении карьеры бойца. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в ММА.

(Ислам Бабаджанов)