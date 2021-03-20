Харитонов проведет бой на голых кулаках в США

Российский боец Сергей Харитонов проведет поединок на голых кулаках в апреле в США, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее стало известно, что Харитонов возобновил тренировки после длительного периода, связанного с травмами, полученными в потасовке с бойцом Адамом Яндиевым.

В настоящий момент Харитонов является бойцом американской организации Bellator.

На счету 40-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА.