Махачев прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал в интервью «СЭ» решение Хабиба Нурмагомедова уйти из боев.

Ранее после очередной встречи с главой UFC Даной Уайтом непобежденный Нурмагомедов объявил об окончательном завершении карьеры бойца. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в ММА.

— Он принял решение уже давно, — сказал Махачев на турнире EFC 34. — Просто UFC и все люди не могли в это поверить. Он оставил свои перчатки в октагоне. У меня все спрашивали: «Может ли он вернуться?» И я всегда отвечал, что он не вернется. Потому что если он сказал, то так и сделает.

— Многие думали, что если Конор выиграет у Порье, то это заинтригует Хабиба — и он вернется.

— Повторную победу... Понятно было бы, если бы кто-то сомневался в победе Хабиба. Если было бы раздельное решение или что-то такое. Хабиб выиграл. Порье выиграл у Макгрегора, и теперь Хабибу надо опять с Порье драться? Нет такого. Этого боя [реванша с Макгрегором] Дана Уайт сильно хотел, потому что именно их первый бой поднял планку UFC, и популярность [организации] выросла после этого противостояния. Дане Уайту, конечно, было очень интересно провести повторный бой. Но Хабибу это неинтересно. Даже в финансовом плане.

(Ислам Бабаджанов)