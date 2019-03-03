Магомедшарипов не получил ни одной царапины в бою со Стивенсом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов не получил повреждений в поединке UFC против американца Джереми Стивенса. Об этом сообщили в команде россиянина.

В ночь на воскресенье Магомедшарипов победил Стивенса единогласным решением судей в поединке UFC в Лас-Вегасе.

- Забит вообще не получил никаких повреждений. Даже минимальных, вроде царапин, - приводит ТАСС сообщение команды россиянина.

Всего на счету Магомедшарипова 14 побед и одно поражение. Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой россиянин может провести в августе.