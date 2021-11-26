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Магомедрасул Гасанов получит статус действующего чемпиона ACA в среднем весе

15:01

Магомедрасул Гасанов получит статус действующего чемпиона ACA и сразится в бою с Абдул-Рахманом Джанаевым в первом турнире организации 2022 года.

«Пока у нас нет понимания по срокам возвращения Абдурахманова в строй. Последний бой он провел в ноябре 2019 года на турнире ACA 102. После этого его преследует череда травм. Как только он будет готов вернуться в строй, мы предоставим ему возможность сразится за чемпионский пояс, но уже в качестве претендента», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Обладатель титула временного чемпиона Салам Абдурахманов из-за травмы не смог защищать долгое время свой статус и в итоге потерял его.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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