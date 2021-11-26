Бой Апти Бимарзаева против Элисмара Лимы станет главным событием ACA 133

Бой белорусского бойца MMA чеченского происхождения Апти Бимарзаева против бразильца Элисмара Лимы станет главным событием турнира ACA 133.

«Кард ближайшего турнира ACA 133 в Санкт-Петербурге возглавит бой российского бойца Апти Бимарзаева против бразильца Элисмара Лимы», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Также президент АСА сообщил о переносе чемпионского поединка в полутяжелом весе россиянина Муслима Магомедова против своего соотечественника Григора Матевосяна.

«Бой перенесен на неопределенный срок по состоянию здоровья обладателя титула, скорее всего он пройдет на одном из первых турниров следующего года», — заявил Яценко.

Турнир в Санкт-Петербурге в «Сибур-Арена» пройдет со зрителями в COVID-free формате.