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Александр Емельяненко — Марсио Сантос: когда пройдет бой AMC Fight Nights 106

18:00
Александр Емельяненко. Фото Павел Бедняков, «Известия»
Александр Емельяненко. Фото Павел Бедняков, «Известия»
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В субботу, 27 ноября, в Сыктывкаре пройдет турнир AMC Fight Nights 106, главным событием которого станет бой россиянина Александра Емельяненко и бразильца Марсио Сантоса.

Изначально Сантос должен был драться против россиянина Вячеслава Василевского, но тот снялся с турнира из-за проблем со здоровьем. Его в срочном порядке заменил Емельяненко.

У 40-летнего Емельяненко 37 боев в карьере — 28 побед (20 нокаутом), восемь поражений и ничья.

На счету 32-летнего Сантоса 22 боя — 15 побед, шесть поражений и ничья.

Ориентировочное время начала поединка — в 21:00 мск.

Текстовая трансляция боя будет доступна на сайте «СЭ». В прямом эфире поединок покажет сайт matchtv.ru.

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