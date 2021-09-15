Дерек Брансон: «Я намерен финишировать Адесанью в реванше»

4-й номер среднего веса UFC Дерек Брансон заявил, что намерен финишировать чемпиона Израэля Адесанью в потенциальном реванше.

«После первого боя мои тренеры не могли понять, что произошло: «Ты был травмирован? Все нормально?». Потому что впервые они увидели, как я входил с кем-то в клинч, обвивал корпус и не мог перевести. 4-5 раз я брал его в клинче, проходил в одну ногу, и каждый раз он выбирался. Все из-за моей плохой подготовки.

Во-первых, из-за урагана я не тренировался две недели. Во-вторых, к тому моменту я сильно потерял в физической силе, потому что два года не работал с железом. Это был период, когда я экспериментировал в тренировках, период проб и ошибок, который как раз ярче всего пришелся на бой с Иззи. Тогда я говорил себе, зачем мне работать с железом? Давай попробуем побороться без него. И я получал в бою мои позиции, но просто не мог закончить тейкдаун. Обычно я никогда не выпускаю людей из захватов, и я всегда здорово владел цепной борьбой. Но тут плохая подготовка ослабила меня.

В реванше все будет по-другому. Я знаю, что если получаю шанс в партере, то наношу огромный ущерб. Я намерен финишировать Иззи. Намерен вынести его. Он будет протестирован так, как никогда прежде. Блахович был доволен просто контролем на земле, но я буду искать финиш" - сказал Брансон в интервью MMAfighting.

4 сентября Брансон задушил Даррена Тилла на турнире UFC Fight Night. Американец идет на 5 победах подряд в среднем весе.