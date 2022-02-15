Российский средневес Магомед Исмаилов объяснил свое нежелание тренироваться с тяжеловесом Александром Емельяненко перед боксерским боем с Оланреваджу Дуродолой.

«У нас с Александром вряд ли получится работать, — сказал Исмаилов «СЭ». — Вряд ли у нас получится. Давайте остановимся на этом. По последней моей встрече с ним... Исходя из всего этого, я могу сказать, что мы вряд ли будем работать. По крайней мере, я не вижу в этом необходимости. Если Емельяненко нужно будет, чтобы с ним поработали, а я не буду готовиться к чему-то, то я приеду и поработаю с ним. А если исходить из того, нужно ли это мне — я считаю, мне это не нужно. Мне нужны другие ребята, чтобы набрать форму, чтобы прочувствовать себя. Не в обиду Саше. Если я сейчас буду, к примеру, драться по ММА с борцом, а приглашу к себе ударника, или наоборот... Я буду выбирать определенных правильных людей, нужных, необходимых, которые покажут моего оппонента в ринге, которые изучат его перед тем, как зайти со мной в ринг. Саша сейчас сам готовится. Нам обоим надо готовиться. Мне нужно, чтобы все внимание было на мне. У меня серьезный вызов, нет времени думать о ком-то другом. Есть люди, которые будут работать исключительно на меня, чтобы мне помочь. А с Сашей так в данном случае не получится, у него свое противостояние, на голых кулаках. У нас немного разные дисциплины».

Также Исмаилов рассказал о последней встрече с Емельяненко.

«По-моему, встретились на шоу у PUBG. Они вытаскивали ящики, туда засовываешь руку, а рука как будто сама оттуда почему-то выпрыгнуть хочет. Там может быть и осминог, и что угодно, а ты должен назвать, что лежит в ящике. Вот, в последний раз мы встретились на этом шоу, если коротко. И он, и я выполняли определенные задачи. В какой он был форме? Не знаю. Где-то был агрессивный, где-то — сонный», — сказал Исмаилов.

В июле 2020 года Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде в главном бою турнира АСА 107 в Сочи. В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом уступил Владимиру Минееву.

25 февраля в Москве на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Исмаилов проведет бой против нигерийца Оланреваджу Дуродолы.

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