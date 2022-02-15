Физиев получит американскую визу и сможет провести бой против Дос Аньоса

Бой между Рафаэлем Физиевым и Рафаэлем Дос Аньосом не будет перенесен. Физиев получит американскую визу и сможет прилететь в Лас-Вегас на поединок, сообщает в своем Twitter журналист Ариэль Хельвани.

Поединок 19 февраля должен был возглавить UFC Vegas 48, однако его отменили из-за визовых проблем у киргизского бойца.

Ожидается, что бой состоится 5 марта на UFC 272, где главным событием станет противостояние Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.

28-летний Физиев выходил на бои под флагом Киргизии, но прошедшей осенью принял решение не представлять какую-либо страну. Проживает в Таиланде. В его активе 11 побед в ММА при одном поражении.

37-летний бразилец Рафаэль дос Аньос одержал 30 побед в ММА при 13 поражениях.