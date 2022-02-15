Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал предстоящий боксерский бой против опытного нигерийца Оланреваджу Дородолы.

«Я уже давно понимал, что это возможно, но не представлял, как это произойдет. Был вариант накидать какому-нибудь блогеру, повеселить народ. Но людям это надоело, им надоело смотреть фрик-бои, — сказал Исмаилов «СЭ». — Им нужна конкуренция, вызов. Вот сейчас я в той ситуации, когда считают, что я залез не на свою территорию, что меня убьют, дырки во мне проделают. Почитал комментарии — все думают, что я иду на самоубийство, что это как прыгнуть с самолета без парашюта. Это мотивирует».

«Слушайте, Дуродола — обычный человек. Он — человек, который занимается боксом. Но насколько бы корявой ни была моя ударная техника, я тоже всю жизнь занимаюсь. Нет ничего невозможного. Мы знаем много случаев, когда кому-то говорили: «Да тебя прибьют», а он выходил и делал. Именно это поднимает человека. Когда человек делает то, чего от него не ждут, он делает два-три шага вперед. Если делать — то так».

Бой Исмаилов — Дуродола пройдет 25 февраля в Москве.

В последнем поединке, который проходил по правилам ММА в организации AMC Fight Nights в октябре прошлого года в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом уступил Владимиру Минееву.

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