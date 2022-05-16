Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) считает, что бывший чемпион UFC Петр Ян (16-3) очень жестко ответил Сергею Харитонову, когда тот раскритиковал Яна за бой с Алджамейном Стерлингом (21-3) и обвинил в звездной болезни.

«Это слишком жестко [ответ Яна Харитонову]. Тут я считаю, что Петя был не прав, — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Sport24». — Сергей имеет право высказаться. Он просто высказал свое мнение, оно не понравилось Пете. Это приводит к воспитательному моменту. Когда-то и тебе будет 40 лет, и не забывай, что будут такие же молодые и дерзкие, которые могут тебе также сказать. Это некрасиво будет, правильно? Они вообще на Сергея налетели. Не спорю, в каких-то моментах меня тоже Сергей не поддерживал, я не поддерживаю его, когда он говорит про алкоголь, но знаешь... Я конкретно говорю за ситуацию. В этой ситуации на него сильно накинулось много народу».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.