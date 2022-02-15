Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:24

Исмаилов — о спаррингах с Чимаевым: «Были жесткие удары и потрясения»

Магомед Исмаилов рассказал о спаррингах с Чимаевым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец ММА Магомед Исмаилов частично раскрыл детали спаррингов с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

— Не так давно Александр Густафссон заявил, что Хамзат бьет, как тяжеловес, но двигается, как легковес.

— Это правда.

— Опишите силу удара Хамзата.

— Очень сильно бьет человек. Хороший, плотный удар. Я же говорю, у нас был жесткий спарринг — и он бил, и я. Он сильно бил.

— Было ли состояние легкого потрясения после спарринга с ним?

— Был жесткий спарринг. У всех были потрясения. Что мы называем легким потрясением? Если вы сейчас возьмете перчатку и пробьете мне, то у меня будет легкое потрясение. Сам факт, что я пропустил удар — это и есть легкое потрясение. Просто сейчас скажу, например, что были потрясения — потом скажут, что Хамзат изштурмовал Магомеда Исмаилова. А скажу наоборот — потом скажут, что Мага хотел сказать, что изштурмовал Хамзата. Но у нас был жесткий спарринг. Что бывает в жестком спарринге? Жесткие удары. Что бывает от жестких ударов? Жесткие потрясения в том числе. И не обязательно в одну сторону. И тут были потрясения, и там, но мы на это не смотрим. Мы смотрим только на пользу этой работы. У него будет Гилберт Бернс. Рост и вес примерно как у меня, похожая работа, определенные удары. Ему полезно. Мне с ним поработать тоже полезно. Он тоже высокий — как и Дуродола, сильно и плотно бьет, хорошо двигается на ногах. Даже исходя из того, что я готовлюсь к профессиональному боксеру, Хамзат все равно подходящий спарринг-партнер.

— Можно констатировать, что в случае вашей победы над Дуродолой в этом будет заслуга Хамзата?

— Однозначно. Это был очень полезный и необходимый спарринг, который никто никогда не увидит.

— С чем это связано?

— Ну, может, пару отрезочков вы увидите, где он мне попадает, где я ему попадаю. Возможно, в моем Instagram. Я ему один раз попал, он мне один раз попал. У меня есть план, хочу сделать небольшое видео о том, как мы отработали, о чем мы говорили в конце спарринга.
25 февраля в Москве Магомед Исмаилов проведет поединок по профессиональному боксу с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой, который в прошлом побеждал россиянина Дмитрия Кудряшова.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Магомед Исмаилов. «Все думают, что я иду на самоубийство. Это мотивирует». Мага Исмаилов — о бое с Дуродолой, Шлеменко и Чимаеве

Магомед Исмаилов
Хамзат Чимаев
0
Читайте также
В российском биатлоне — новый скандал. Теперь — из-за состава на эстафету
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исмаилов — о бое с Дуродолой: «Был вариант накидать какому-нибудь блогеру, но людям надоели фрик-бои»

«И духовитость, и разносторонность, и характер». Исмаилов рассказал, что нравится в Шлеменко и перечислил его любимые бои
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости