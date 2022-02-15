«И духовитость, и разносторонность, и характер». Исмаилов рассказал, что нравится в Шлеменко и перечислил его любимые бои

Российский средневес Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал, что нравится в экс-чемпионе Bellator в среднем весе Александре Шлеменко.

25 февраля Исмаилов проведет боксерский бой против Оланреваджу Дуродолы, а летом — бой по правилам ММА против Шлеменко в лиге RCC.

— Если у Шлеменко будет бой, то кто из вас больше рискует?

— Мы оба рискуем. Одилов — очень хороший боец. Нельзя сказать, что кто-то выходит против него и не рискует. Так же и с Дуродолой — он хороший боксер, а я — борец, который лезет в ринг что-то доказывать. Я еще больше рискую, чем Шлеменко. Шлеменко-то на своей территории, а я — не на своей. Я немного больше рискую. Даже не немного (улыбается).

— Что вам нравится в Шлеменко?

— Все. И духовитость, и разносторонность, и характер.

— Может, у вас есть какой-то его любимый бой?

— Мне понравились многие его противостояния. С Брэдом Купером в Bellator у него была рубка... Было много мощных боев. С тем же Мусаси. Многие поединки можно отметить.

— С Мусаси, кстати, был очень близкий бой.

— Шлеменко, мне показалось, был немного лучше. Чуть-чуть, с небольшим преимуществом. В других аналогичных поединках победу отдали бы Шлеменко, но в данном случае отдали Мусаси. Но бой был хорош.

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