Магомед Исмаилов: «Минееву кажется, что его хотят изнасиловать»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» высказался насчет поведения своего соперница Владимира Минеева.

«Он же опять это все перевел на личное, — сказал Исмаилов. — Он же опять начал этой грязью заниматься. И еще, обратите внимание, чем заняты его мысли... Вот эти всякие письки, гомосексуализм — мол, в комнату его загоняют. Нормальный мужчина отреагировал бы, что в комнату приглашают уединиться один на один порешать вопросы, как мужчины. Правильно? А ему кажется, что его изнасиловать хотят. Он же так и сказал: «Что за гомосексуальный настрой?» У кого что болит, тот про то и говорит — это по всей видимости про него. У него, похоже, какие-то проблемы в этом вопросе. Он перевел это все на личное русло».

Поединок между Исмаиловым и Минеевым запланирован на сентябрь этого года на турнире Fight Nights. В октябре 2018 года их бой закончился вничью. В декабре 2020-го после их перепалки в клетке в зале возникли массовые беспорядки — болельщики Исмаилова атаковали Минеева. Драка возникла после того, как Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев в ответ ударил его микрофоном по голове. Затем на Youtube-канале Минеева появился видео-ролик, где в момент этого удара микрофон на мгновение заменяется фаллосом. Исмалов предложил ему переговорить один на один в комнате за закрытыми дверьми. Минеев отказался.

(Илья Андреев)