Исмаилов объяснил, как избежать беспорядков на бое с Минеевым: «Я сам его пну»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил в интервью «СЭ», что не считает Владимира Минеева своим самым опасным соперником в карьере.

Поединок между ними запланирован на сентябрь этого года на турнире Fight Nights. В октябре 2018 года их бой закончился вничью. В декабре 2020-го после их перепалки в клетке в зале возникли массовые беспорядки — болельщики Исмаилова атаковали Минеева.

— Что нужно сделать, чтобы на реванше с Минеевым не было беспорядков?

— Никому не нужно просто в это вмешиваться. Не надо выходить и пинать его за меня — я это могу сделать сам. Я сам с ним справлюсь в два счета. Тем более на улице. Никому не нужно вмешиваться, так как это наши личные взаимоотношения с Минеевым. Никто не должен лезть лишь потому, что у меня что-то не получается, допустим. Что нужно сделать? Им всем [болельщикам] надо услышать меня. Мы порешаем по спорту, а после тоже можем порешать другие моменты, но это будем делать только я и он. Третьего и четвертого лица не должно быть.

(Илья Андреев)