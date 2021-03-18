Исмаилов: «Если Минеев протянет руку, я ее не пожму»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов в интервью «СЭ» заявил, что сейчас не собирается мириться с Владимиром Минеевым после их боя, который запланирован на сентябрь.

— Правильно понимаю, что вы после боя обнимитесь?

— Нет, этого не произойдет. Бой заканчивается, и мы не обнимаемся. Я выиграю, а после мы не обнимаемся. Вообще даже руки не пожимаем друг другу — даже если он сам протянет, я не хочу этого делать. Потому что я не считаю его мужчиной, который достоин моего рукопожатия. В то же время я не говорю, что так будет всегда, так как, возможно, завтра он станет лучше, чем он есть сегодня. У людей есть свойство меняться, но если у него такого свойства не будет, то я ему никогда руку не пожму.

— Но при этом вы же недавно пожимали друг другу руки?

— Да, но он сам нарушил всю эту ситуацию. Мы же вышли в клетку... Он до этого подходил ко мне, мы поздоровались, пообщались. Он сказал, что хочет вызвать меня в клетке. Я ответил: «Вызывай, так как тебе же нужно это противостояние». Он вышел вызывать меня, но я же мог не зайти в эту клетку. Но я же зашел и по сути его поддержал. Да, там была некрасивая ситуация с тем пацаном, и мне надо было ее разрулить. Минеев был слишком сильно напуган. Он меня боится. Вот это мое движение вперед... Понятное дело, что ты вызываешь меня в клетку в ключе «если ты не боишься». Естественно, что после этого будет что-то происходить: где-то что-то я буду говорить, где-то дернусь. Но, пока я тебя не коснулся, не трогай и ты меня. Я бы ни за что не прикоснулся бы, если бы он решил дернуть. Даже если бы я дернулся назад в этой ситуации, то я бы нашел другой вариант, но не тронул бы его. Не было же у нас с ним ничего, ведь по сути мы все решили с ним в Турции. Не было ничего личного, но он опять перевел это все на личное. Он был настолько напуган, что сильно испугался, что решил ударить меня микрофоном. Я не был напуган, так как я не стал даже уворачиваться от его микрофона — то есть от него я не ждал какой-либо угрозы. Я бы мог увернуться от микрофона, но не стал этого делать. А он был сильно напуган, и поэтому ударил меня микрофоном. Затем пошла каша, пьянка, когда весь народ выбежал...

Я же не вызывал никого в клетку. Это он начал вызывать меня, и я зашел туда. Все, кто забежали — это ему надо задаться вопросом, а почему его столько людей ненавидят, хотят бить? В принципе, я могу ответить на этот вопрос: ему нужно что-то делать со своим поведением. Он должен, что-то менять. Но ему плевать, и он готов выйти плохим парнем ради денег. Он готов идти легким путем. Оскорбить и затем с микрофоном что-то сделать — это легкий путь. Ладно, это уже произошло, но, когда мы были в суде, я ему сообщил, что они не были моими друзьями. Меня больше побили, чем его, и мне больше прилетело, чем ему. Я ему объяснил, что не моя толпа его била. И сейчас мы видим, как Камил Гаджиев пытается объяснить, что Минееву обидно стало, потому что толпа его била, и что поэтому он решил поставить на микрофон эту чушь...

Поединок между ними запланирован на сентябрь этого года на турнире Fight Nights. В октябре 2018 года их бой закончился вничью. В декабре 2020-го после их перепалки в клетке в зале возникли массовые беспорядки — болельщики Исмаилова атаковали Минеева. Драка возникла после того, как Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев в ответ ударил его микрофоном по голове. Затем на Youtube-канале Минеева появился видео-ролик, где в момент этого удара микрофон на мгновение заменяется фаллосом.

(Илья Андреев)