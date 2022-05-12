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Сегодня, 13:30

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко подписали контракт на бой

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Шлеменко (слева), Николай Клименко (в центре) и Магомед Исмаилов.
Фото Пресс-служба RCC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) и российский боец Магомед Исмаилов (17-3) подписали контракт на бой друг с другом.

Пятираундовый поединок должен состояться в августе и возглавить турнир RCC 12 в Екатеринбурге.

Контракт подписали в студии телеканала РЕН ТВ, который покажет главные поединки предстоящего вечера единоборств в прямом эфире.

Шлеменко в прошлом бою победил Артура Гусейнова (25-11) единогласным решением судей 17 октября 2021 года на Eagle Fighting Championship 42 в Сочи.

Исмаилов предыдущий поединок проиграл Владимиру Минееву (16-1) техническим нокаутом в 3-м раунде 16 октября 2021 года на AMC Fight Nights в Сочи.

Перед поединком Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова ждет еще одно противостояние, но в качестве тренеров. Оба бойца стали амбассадорами и наставниками реалити-шоу RCC Fight Show, участники которого бьются за право подписать контракт с лигой. Шлеменко и Исмаилов взяли на себя подготовку финалистов и будут секундировать ребят во время финалов.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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