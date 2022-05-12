Андрей Корешков проведет бой 18 июня в Омске

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков (25-4) проведет следующий поединок в лиге Александра Шлеменко Shlemenko FC 18 июня в Омске на стадионе «Красная звезда».

«Я хотел бы анонсировать наш следующий турнир Shlemenko FC, который состоится 18 июня в городе Омске на стадионе «Красная звезда», и в главном бою будет драться Андрей Корешков», — сказал Шлеменко на пресс-конференции RCC 12 мая.

Корешков (25-4) идет на победной серии из трех боев. В последнем бою он одолел Ченси Ренкаунтри (16-5) техническим нокаутом в первом раунде 20 февраля на турнире Bellator 274.