«Бой был скучным». Анкалаев о бое с Сантосом

Шестой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (16-1) заявил, что не совсем доволен победой над Тиаго Сантосом (22-10).

«Я рад, что выиграл, — сказал Анкалаев на пресс-конференции после боя. — В общем, я доволен. Да, он меня зацепил в конце второго раунда, но я контролировал все. Чуть-чуть меня болтануло, но я все чувствовал. Все было под контролем, поэтому я не переживал. Мы думали, что он будет бросаться, работать первым номером. Но получилось так, что он решил работать вторым номером, поэтому мы решили драться в стойке. Я думаю, что бой был скучным. Мы опасались. Так как он бьет мощно, я осторожничал.

Поэтому, может быть, я не слишком доволен. В этом бою я проверил себя. Я давно хотел драться пять раундов, почувствовать это. Сегодня я почувствовал, я доволен. Думаю, мы готовы к большим вызовам. Мне понравилось драться в мэйн-ивенте. Было больше ответственности, но я хорошо настроился, у меня получилось».

Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.