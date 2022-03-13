Порье хочет подраться с Диасом, а не Ковингтоном

Американский боец UFC Дастин Порье рассказал, что не хочет драться с Колби Ковингтоном, а надеется получить бой против Нейта Диаса.

«Вызывая меня, Колби набирает себе очки, — сказал Порье ESPN MMA. — Хотите, чтобы я грубо ему ответил? Это не мой стиль. Мне нужен бой с Нейтом Диасом. Я преследую его уже целую вечность. Наше с ним противостояние было бы захватывающим. Так что бой с Нейтом Диасом более реалистичен».

Порье 11 декабря на UFC 269 проиграл чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре в третьем раунде. Бразилец выиграл сабмишном (удушением сзади).