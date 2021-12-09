Лобов поделился ожиданиями от боя-реванша Гукасяна и Вийяльбы: «Получится настоящая заруба»
Российский боец смешанного стиля Артем Лобов рассказал, чего ждет от боя-реванша за титул WBA Asia между Эдгаром Гукасяном и аргентинцем Рикардо Вийяльбой.
«Это реванш, ребята уже ранее встречались. Мне кажется, в первой встрече Гукасян немного недооценил Вийяльбу. Начал очень агрессивно, пытаясь досрочно закончить бой. Но недооценил немного соперника — Вийяльба оказался крепким, стойким бойцом и в последующих раундах перехватил инициативу», — цитирует Лобова РЕН ТВ.
Лобов заявил, что второй бой ожидается очень зрелищным.
«Получится настоящая заруба у этих двух ребят», — добавил спортсмен.
В первой встрече Вийяльба одержал «техническую победу». Гукасян был дисквалифицирован из-за запрещенного удара головой.
РЕН ТВ 17 декабря покажет в прямом эфире бои, который пройдут в рамках боксерского вечера «Буря на Волге» в Самаре.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/913282-nastoiashchaia-zaruba-lobov-dal-prognoz-na-boi-revansh-gukasian-viiialba
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