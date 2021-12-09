Лобов поделился ожиданиями от боя-реванша Гукасяна и Вийяльбы: «Получится настоящая заруба»

Российский боец смешанного стиля Артем Лобов рассказал, чего ждет от боя-реванша за титул WBA Asia между Эдгаром Гукасяном и аргентинцем Рикардо Вийяльбой.

«Это реванш, ребята уже ранее встречались. Мне кажется, в первой встрече Гукасян немного недооценил Вийяльбу. Начал очень агрессивно, пытаясь досрочно закончить бой. Но недооценил немного соперника — Вийяльба оказался крепким, стойким бойцом и в последующих раундах перехватил инициативу», — цитирует Лобова РЕН ТВ.

Лобов заявил, что второй бой ожидается очень зрелищным.

«Получится настоящая заруба у этих двух ребят», — добавил спортсмен.

В первой встрече Вийяльба одержал «техническую победу». Гукасян был дисквалифицирован из-за запрещенного удара головой.

РЕН ТВ 17 декабря покажет в прямом эфире бои, который пройдут в рамках боксерского вечера «Буря на Волге» в Самаре.