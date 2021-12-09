Нуньес: «Никто не сможет отобрать у меня пояс, я не собираюсь отдавать свой титул»

Действующая чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес поделилась мнением о ближайшем поединке против Джулианны Пеньи.

«Декабрь — мой месяц. Никто не сможет отобрать у меня пояс, — приводит слова Нуньес Cageside Press. — Я не собираюсь отдавать свой титул кому-то. Пока я здорова, могу ходить в спортзал каждый день, этот пояс будет моим. Мне исполнится 34 года, но я все еще чувствую себя очень молодой. Мне предстоит еще сделать очень много».

В ночь на 12 декабря Нуньес и Пеньи подерутся за пояс чемпионки UFC в легчайшем дивизионе.