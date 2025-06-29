Главный тренер сборной Казахстана подвел итоги чемпионата Азии по муайтай

Главный тренер сборной Казахстана Руслан Молдыбаев рассказал об итогах выступления команды на чемпионате Азии по муайтай.

«Сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии во Вьетнаме. В соревнованиях приняли участие команды из 40 стран. Мы повезли 24 спортсмена. Завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. В общем медальном зачете заняли третье место после Вьетнама и ОАЭ. Кроме того, у нас второе место в Элит-классе — 6 золотых, 2 серебра и 4 бронзы.

Команда также была отмечена особым призом «За честную игру» от Азиатской федерации муайтай FAMA. Результат хороший, но мы на этом не останавливаемся. У нас есть куда стремиться», — цитирует Молдыбаева Meta-ratings.kz.

Чемпионат Азии по муайтай прошел с 20 по 26 июня в Тхайнгуене (Вьетнам).